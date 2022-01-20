PLATTS報導，油價攀揚85美元之上，加上報價跌幅、利差縮減已多，且時值中國大陸冬奧舉行期間，石化業者配合緊縮能源政策性停工或降產，市場供給減少，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情浮現觸底反彈走勢。

其中，EVA連二彈，勁揚105美元，每噸報價重回2300美元以上，達2380美元；PE彈升20～50美元；PS也小漲10美元；PP、ABS持平走堅。至於報價相對高檔走堅的PVC則補跌70美元，每噸價格滑落至1260美元。

分析師指出，近期EG、SM及EVA、PE報價聯袂反彈，相對原料乙烯每噸價格滑落千美元之下，廠商利差改善提振，有助台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）、國喬（1312）、聯成（1313）營運走堅。

廠商表示，大陸石化供應端檢修力度不大，但新增產能釋放力度暫時有限。近期因成本提振、下游整體節前備貨意願增加，加上石化節前來看去庫較為明顯，整體庫存水平處於較低位置，壓力不大，出廠價格穩中上調，對市場有所支撐，聚烯烴行情偏暖。

其中，原油強勢攀升，苯價上漲，成本支撐強勁，近期SM市場挺價觀望。EVA短期伴隨著終端企業節前補倉，貿易商庫存持續低位，也對價格形成一定支撐。

不過，臨近農曆春節，中間商及下游工廠多維持低倉運作，面對高價入市補貨力度有所減弱，制約市場上行空間。尤其，1月中下旬後下游逐步進入假期，工廠減產或停工現象逐漸增多，需求恐難以持續向好，預計短期受成本支撐和需求階段性好轉帶動，聚烯烴維持偏暖運行，但向上空間較為有限，市場窄幅震盪為主。