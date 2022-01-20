英特爾為了拓展營收來源，將在2月推出主打超低耗電的挖礦晶片，與輝達電子（Nvidia）及其他對手競爭挖礦晶片市場。分析師認為英特爾搶攻挖礦晶片市場意味著加密貨幣已成主流，但質疑挖礦晶片對英特爾營收助益不大，難以推動股價上漲。

投資機構Wedbush Securities晶片分析師布萊森（Matt Bryson）表示：「我不認為挖礦晶片對英特爾股價有利。」

外媒日前引述消息報導，英特爾預計在2月23日舉行的國際固態電路研討會（ISSCC）上發表專為比特幣挖礦設計的超低耗電特殊應用IC（ASIC）晶片。英特爾也將在今年推出「Arc Alchemist」系列GPU晶片。

布萊森根據近年銷售數據推算，應用在加密貨幣挖礦的ASIC及GPU晶片平均每季創造10億美元市場營收。即便英特爾一舉拿下30％市占率，每季營收也只會多出3億美元左右，與今年預估年營收734億美元相比只是零頭小額，恐怕很難成為英特爾的搖錢樹。