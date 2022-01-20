網紅鳳梨（吳泓逸）近日遭網友指控，和已是4寶媽的女粉絲發生關係，更附上多張照片與對話截圖佐證，消息一出引起外界譁然，不少人也替鳳梨的女友歐菈抱不平，對此，歐菈也發聲回應了。

歐菈今(20日)在IG限時動態回應鳳梨偷吃女粉絲風波，「看那照片也知道(是)以前，是我跟他認識之前，完全不是現在，所以請別暴動」，直接說明交往時間並未重疊，並附上2個笑到流淚的表情符號，看起來並沒有因為爆料文心情不愉快，也沒影響到兩人的感情。

歐菈說明交往時間並未重疊。(圖／擷取自歐菈IG)

而鳳梨則是在19日深夜表示，因為打完球回家太累了，「整個訊息冰冰蹦蹦…阿北…初四了」，強調自己很負責任，會在今天開直播說明這起事件。鳳梨19日遭網友爆料，曾和女粉絲發生關係，對方還是4個孩子的媽媽，和老公已經離婚，不過因為孩子的關係，所以仍和前夫住在一起。

網友更曬出女粉絲和友人的對話截圖，不僅有拍到鳳梨在床上睡覺的私密照，閨密問「長怎樣，真的19嗎？」她也向閨密炫耀鳳梨尺寸不小、特徵及「辦事過程」，消息一出也讓網友議論紛紛。