走春熱點「屏東熱帶農業博覽會」將於22日開幕，眾所矚目的迪士尼經典角色彩稻20日提前曝光，奇妙仙子、三眼怪、小小格魯特、Grogu及台灣原生種草鴞等圖像可愛不已，民眾迫不及待要與最喜歡的角色人物拍照打卡。

屏縣府指出，今年屏東熱博取得台灣華特迪士尼公司圖像授權，以旗下「迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理」等5大標誌性品牌中的綠色經典角色，透過最吸睛的巨型彩繪稻田，搭配最夢幻繽紛的花海隆重呈現，讓遊客可以盡情合影留念。

縣府說，熱博將於22日開幕至2月28結束，展期計37天（除夕休園），當中共推出9大農業主題，將屏東農、漁、畜、林等農業精華多元呈現，而屏東道之驛「農業物產館」也將啟動試營運，1樓販售屏東地方農特產品，2樓設有迪士尼快閃店及歷屆熱博回顧展。

同時另有花藝區展示玫瑰及蘭花館，而在地文化專區包含農村再生區、客家產業館、原鄉咖啡展出；至於農業亮點區設有田邊市集、智慧農業、及農科專區；另外還有奇形怪狀的瓜果長廊、綠藝盆景區、農漁畜及動保區等特色區域。

縣府說，活動期間還將舉辦「迪士尼經典動畫及電影戶外播映會」，除有屏東縣交響樂團、南榮國中及屏大附小等演出「迪士尼主題交響音樂會」外，還有街舞比賽、小小買菜員等趣味活動。

此外，縣府也將在22、23、29、30日舉辦「迪士尼綠活童樂會」，將於當天下午在主舞台歡樂登場，遊客當日只要身著迪士尼角色相關服飾與配件入場，即可獲得1個迪士尼授權束口後背包，但數量有限，發完為止。