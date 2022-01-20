近期澳洲天氣舒適暖和，東岸一些知名觀光海灘湧現大批藍色外星生物，那就是「藍瓶僧帽水母」（bluebottles），外型呈淡藍色透明囊狀，乍看像極了水晶餃。專家描述其數量之驚人，並提醒民眾千萬不要輕易被牠們亮麗外表所蒙騙，若不小心被螫到疼痛指數可是遠遠超過蜜蜂。

澳洲天氣舒適暖和，東岸一些知名觀光海灘湧現大批「藍瓶僧帽水母」（bluebottles）。(示意圖／shutterstock)

位於南半球的澳洲正值炎炎夏日，12月到2月這段期間陽光普照、氣候暖和，海灘絕對是許多澳洲人趨之若鶩的好地方。

根據「澳洲廣播公司」(ABC)報導，過去幾個月以來，分別在澳洲新南威爾士州(NSW)、維多利亞州(VIC)、南澳大利亞州(SA)和塔斯馬尼亞州(TAS)可以見到數量驚人的藍瓶僧帽水母。

生物學專家格甚溫(Lisa-ann Gershwin)表示，「藍瓶水母任由風的擺佈，特別是夏季強勁的東北季風盛吹，與外圍環流產生共伴效應，熱帶氣旋順勢將牠們帶上岸。」

「對於泳客來說，藍瓶水母是一號頭痛人物。不過牠們外表真的非常有魅力。」

藍瓶水母群又被稱為「葡萄牙戰艦」(Portuguese man o' war)，該物種雖是從水母進化而來，但卻是海洋生物水螅體(Porpita porpita)與水母體的群落。特別的是，每個藍瓶個體緊緊相連、無法獨立生存，就如同人類的手跟腳分別獨立作業、各司其職，以保持群體生命的活力。

專家表示，雖然這群小生物不至於危及人類性命，若不慎被螫到，毒液侵入皮膚後果痛起來還真是要人命。更進一步補充，如果不小心觸碰到藍瓶水母，先用海水處理避免牠們釋放更多毒液。