苗栗呂姓婦人接到一通假檢察官來電，聲稱她涉及刑案，若不繳交40萬保證金，過年就得牢裡度過，呂婦心生畏懼到銀行領錢，返家路過警局詢問之下才知自己受騙，警方隨即展開調查，並逮到負責收取贓款的2名車手。

呂姓被害人19日下午，因為害怕坐牢，到銀行提款40萬元，並約定要交付現金，返家途中路過通霄分局詢問員警，才發現是詐騙集團的手段，派出所值班員警獲報後立即將情資轉知偵查隊，並組成專案小組。

通霄分局分局長陳文彬表示，經調閱監視器畫面及相關資料，鎖定2名詐欺車手後，由偵查隊同仁在通霄鎮中油光陽加油站前埋伏，先當場逮捕取款少年車手，再抓到藏匿在土地公廟的黃姓男子。

陳文彬說，經調查黃姓男子負責監控少年取款，並以每成功取款1件以1至2萬元為報酬，吸收少年擔任取款車手，再將得手贓款轉交上層詐欺集團成員。

警方詢後，將2名詐欺車手分別移送苗栗地方檢察署、苗栗地方法院偵審，並擴大偵辦追查詐欺集團其他成員。