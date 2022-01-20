屏縣府推廣天文學無極限，繼打造獵戶座天文台後，「屏東宇宙戰艦星象館」20日也啟用。（謝佳潾攝）

屏縣府推廣天文學無極限，繼打造獵戶座天文台後，「屏東宇宙戰艦星象館」20日也啟用。（謝佳潾攝）

屏縣府推廣天文學無極限，繼打造獵戶座天文台後，「屏東宇宙戰艦星象館」20日也啟用。（謝佳潾攝）

屏縣府推廣天文學無極限，繼打造獵戶座天文台後，「屏東宇宙戰艦星象館」20日也啟用，7公尺傾斜20度的劇場天幕搭配5.1聲道重低音環繞音響，模擬出現今前後10萬年的星空，讓學童驚呼是遠在天邊、近在眼前的真實感。

7、8年前，縣府認為屏東擁有寬闊視野及低光害的天文觀測優良條件，因此積極推廣天文學，並結合17所學校成立「屏東縣天文聯盟學校」，一同設計天文教案、結合桌遊、開發互動教具、培育觀星導覽人才及天文種子教師等，同時在硬體設備上也推陳出新。

2019年，縣府在建國國小打造獵戶座天文台，提供大小朋友絕佳觀星點，3年後，又將視聽教室打造成「屏東宇宙戰艦星象館」，讓天文迷不受氣候影響也能透過模擬實境探索星空，小朋友體驗完後都直呼「從地球出發穿梭宇宙出任務，真的會暈耶！」。

教育處表示，縣府特別打造直徑7公尺傾斜度20度的劇場天幕及扇形階梯，以及多角度觀賞座席加上4K超高畫質專業全天魚眼數位投映機，並搭配5.1聲道重低音環繞音響，模擬出現今前後10萬年的星空，讓參與者打破時間與地點的限制，在舒適空間學習各種天象奧祕。

啟用當天，由學童們扮演星際戰士向縣長潘孟安導覽星象館，並透過星際大戰小劇場拉開序幕，為此，潘孟安開心道，孩子的學習不侷限在課本，術科的發展也同樣重要。

潘孟安說，天文除可增廣見聞外，也能用它交朋友，用網路、遠端視訊等方式，我們能看到澳洲的南十字星，對方同樣也可以看見屏東特有獵戶座或是其他星座，在國際天文聯盟的認證下，幾年前將一顆小行星命名為「屏東」，這都是透過大家的努力才能達成，期望「屏東宇宙戰艦星象館」的誕生，能讓大家對天文有更多的興趣及了解。

屏縣府表示，「屏東宇宙戰艦星象館」除有星空模擬教學外，還加入天文手作課程，讓民眾在觀賞影片教學後能實際操作，而開館時間為每周三、五晚上5點半至8點半，及周六上午8點半至11點半，提供所有天文愛好者搭乘宇宙戰艦，利用星空模擬身歷其境學習。