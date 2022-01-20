第24屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章，20日為生醫保健產品類進行授證。藥品類由國際藥廠包辦金、銀、銅獎；輸人不輸陣的科技業，則以切入大健康獲青睞，華碩、仁寶、英華達、崇越搶光。

評審團召集人陳維昭表示，全球產業趨勢變化快速、競爭激烈!台灣生醫企業要挑戰國際市場，需要具備前瞻的新思維與全球競合的本事，更要不斷提升品質、銜接國際標準。期許授證98個企業、124項產品，以SNQ機制將企業獨到的國際產製標準、品質嚴控系統、風險管理know-how等各項實務作法擴散到業界，彼此砥礪學習，共同成為產業升級的推手。

第24屆國家生技醫療品質獎，藥品類由國際藥廠包辦金、銀、銅！金獎授予「COVID-19 Vaccine AstraZeneca疫苗」，AZ廣泛供應COVID-19疫苗給全球170個國家已超過25億劑，品質管控出廠前須通過60個檢驗程序，成為施打人數最多的疫苗；銀獎授予羅氏藥廠-「服脊立」，這是第一個鎖定SMA（脊髓性肌肉萎縮症）的全新RNA靶向小分子口服藥物，以突出的高品質療效表現，取得優先縮短審查期的藥界金牌–RPDPRV憑證，同步積極爭取台灣實施恩慈療法，搶救嬰兒患者存活率；銅獎則授予臺灣安進-「益穩挺（EVENITY）」，是目前治療骨質疏鬆症的藥物中唯一兼具「增加骨生成」和「減少骨吸收」雙重作用者，且以獨到的長效技術大幅縮短療程，顯著提升效能和便利性。

另外，隨著生技醫藥產業發展條例於去（2021）年12月通過，精準醫療、數位醫療成為產業所趨，更多科技發展成果進軍市場，切入健康、醫療、食品、長照需求，2021有多家科技企業角逐SNQ，成功獲得認證！包括華碩-「手持式超音波」，開發精準呈像、輕量且可以即時傳輸的手持式超音波解決居家診療問題、獲得台灣TFDA、歐洲CE與美國醫療器材上市許可，疫情間成為醫療後盾，獲得銅獎肯定；另一項產品「人工智慧內視鏡病灶偵測系統」也獲得標章；仁寶電腦則以軟硬整合科技優勢切入長照2.0，推出「仁寶i照護」雲端系統，已在全台760家長照機構使用；英華達「思邁輸液系統」透過系統化整合AIoT技術提升輸液安全，且可自動比對不同資訊，避免人為錯誤；崇越以「安永生活」跨足保健食品，以源頭控管、細胞活存急凍技術獲得銅獎肯定。

SNQ以推動台灣產業品質升級、Safety & Quality為主要核心，嚴格評選產品品質，帶動產業相互提升，從審查過程中，看見台灣生醫企業品質管理升級，不論藥品、科技、保健、化妝品在開發、甚至在上市後階段，仍持續監測品質的狀態與使用的效果驗證。

首度擔任評審的廣達電腦技術長張嘉淵表示，台灣企業要進入國際，運用真實數據（real world data）在真實場域中累積實證數據（real world evidence）是必須要做的基本功，期待產業持續累積實證數據說服專業並成為專業，才有機會成為全世界追求的典範模式，打開更寬闊市場！