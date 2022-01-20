都新台幣害的。由於市場資金充裕，銀行存款大量增加，為了去化資金，據金管會統計，銀行2020年及2021年共加碼有價證券達新台幣1兆7962億元，金額創歷年新高，但加碼這麼多，卻因為新台幣匯率獨強，銀行海外資產出現兌換損失，投資收益比二年前不增反減近600億元。

市場資金浮濫，國銀存款餘額在去年11月就已突破48兆元，但放款則為33.53兆元，存放之間差額已近14.63兆元、存放比69.63％續創新低，為了去化資金，銀行也趁著資本市場出現百年難得一遇的多頭行情，加碼有價證券。

據銀行局統計，2021年底銀行投資有價證券依成本列帳的金額是6兆9385億元，比2020年增加9104億元，餘額應是歷史新高，而2020年銀行加碼有價證券亦達8859億元，等於兩年加碼近1.8兆元，過去大多一年增加3～5千億元投資，所以2020及2021年國銀算是最積極投資的二年。

但不巧的是，新台幣在這二年都呈現匯率強升，尤其是2021年新台幣更是地表最強貨幣，2020年新台幣兌美元由30.1元升值至28.508元，幅度達5.3％，去年繼續升到27.69元，國銀有海外據點及放款等資產，兌回新台幣，都會呈現匯損，大量吃掉增加的投資收益。

據銀行局分析，2019年當年銀行投資有價證利餘額5兆1423億元，但投資加其他淨收益（主要是匯兌損益）有1759億元，2021年投資餘額近6.94兆元，但投資加計其他淨收益全年卻只有1161億元，在資本市場多頭行情下，不增反減，主要就是被匯兌損益吃掉了。

不過所幸銀行放款持續增加，2021年全年利息淨收益突破5千億元，達5173億元，銀行局副局長童振彰表示，利息淨收益仍是占銀行收益的六成以上，為主要收入；其次是銀行手續費淨收益去年亦有1996億元，亦比前一年增105億元，有機會在今年衝破2千億元，亦是銀行主要收入之一。