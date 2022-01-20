今年春節返鄉路鐵定不好過。由於國際原油居高不下，國內油價下周又要再度調升，依機制預估汽油每公升要漲到0.6元，柴油較少漲約0.2元。這將是農曆年前油價連四漲，95無鉛汽油每公升再度衝破31元。光是今年1月份，汽油每公升就可能漲達2.3元。

雖然政府宣佈春節期間兩周內油價凍漲，但沒有凍漲年前油價。隨著中東緊張局勢升級、伊拉克輸往土耳其的一個重要輸油管線因發生爆炸而癱瘓，原油衝向90美元。

依據浮動油價機制，中油必須於下周一調漲油價，汽油漲幅高達1元、超級柴油漲幅0.6元。但由於95無鉛超過30元，中油就必須要啟動緩漲機制，因此預估汽油漲幅最後會落在0.6元、超柴0.2元。

調整後，95無鉛新牌價將破31元，來到31.3元。超級柴油來到26.5元，都是今年新高。

由於下周末就要進入返鄉潮，屆時民眾加滿一次50公升汽油油箱，會多付30元，這還只是單次。累計今年1月連續4次油價都漲，汽油每公升就多了2.3元，實際是多付115元。長途返鄉或出遊，民眾油錢開銷大增。