33歲、未婚的王小姐近半年來經期亂，且陰道常有斷斷續續出血情況，使得她必須天天攜帶棉墊、且會陰部濕疹搔癢，生活大受影響，日前就醫接受子宮內視鏡檢查，發現子宮腔內有多顆子宮內膜瘜肉，所幸經接受內視鏡手術切除瘜肉，終於不再經常出血，搔癢感也不見了。

亞洲大學附屬醫院婦產部內視鏡微創科主任高惠芬指出，子宮不正常出血是許多患者到婦產科就診的主要病灶，若排除懷孕症狀，可能原因包括子宮內膜瘜肉、子宮肌瘤、子宮肌腺症及子宮內膜異常增生、排卵功能異常出血等。

高惠芬說，透過超音波檢查可推測出可能病因，若是屬於子宮內膜病灶，則通常會安排子宮內視鏡檢查，了解有無子宮內膜瘜肉、子宮粘膜下肌瘤、子宮內膜增生等情況，而內視鏡檢查也可確認子宮是否有沾黏、子宮中隔或先天子宮腔異常結構等問題。

王小姐因月經出血期間太長，經內視鏡檢查發現有多顆子宮內膜瘜肉，切除後一舉解決她的困擾。高惠芬說，子宮內視鏡是藉由直徑約0.35公分軟管，經由陰道、子宮頸，伸入到子宮內膜腔，再灌注生理食鹽水將子宮腔撐開，藉以詳細檢查子宮內情況，除可能有下腹輕微痠痛與少量出血外，不用全身麻醉，安全性高。