中榮設計1道道繽紛、美味又健康的年菜，陪大家過好年。（台中榮總提供／張妍溱台中傳真）

迎接農曆新年，台中榮總營養室20日發表應景及結合提升防禦力的「彩虹飲食」法，鼓勵年菜餐盤上要有紅、橙、黃、綠、白、藍紫黑等，如彩虹般多彩的蔬菜、水果，將不同顏色的蔬果，設計1道道繽紛、美味又健康的年菜，陪大家過好年。

營養室營養師劉俐君說，彩虹飲食法（Rainbow Diet），是美國癌症協會推薦的飲食方式，用來鼓勵大家餐盤上要富含紅、橙、黃、綠、白、藍紫黑等，如彩虹般多彩的蔬菜、水果。不同顏色的蔬果除含有不同的植化素外，也有維生素、礦物質、膳食纖維等對身體有益的營養素。

劉俐君指出，依據彩虹飲食原則，選用番茄、紅椒作為紅色食物；南瓜、紅蘿蔔作為橙色食物；玉米、南瓜、黃椒作為黃色食物；蘆筍、花椰菜作為綠色食物；高麗菜、白蘿蔔、菇類作為白色食物；紫薯、紫高麗菜作為藍紫黑色食物。

台中榮總推10道「彩虹飲食」法年菜，有炸紫薯丸子、七彩蝦仁春捲、茄汁紅燒魚、猴頭菇燉肋骨、老皮嫩肉、堅果拌蘿蔔糕、櫻花蝦高麗菜煎餅、西蘭花炒白果洋菇、木耳菌菇雞湯、南瓜西米露，每道年菜有多彩的蔬菜、水果入菜；劉俐君說，茄紅素、葉黃素、花青素…等，都具有抗氧化、防癌、調節免疫力等不同的保健效果。