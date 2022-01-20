賭王千金何超蓮除了有高學歷，還有出眾的外貌，曾被譽為「全球最漂亮千金」，在2019年4月認愛大陸男星竇驍後，穩定甜蜜交往中；何超蓮雖然是千金大小姐，但性格卻爽朗不造作，最近玩起自拍特效功能，玩瘋了出現大鼻歪嘴樣，崩壞照撞臉童話故事裡的壞巫婆，讓粉絲看了快笑暈。

何超蓮現年30歲，和男友竇驍穩定交往中，平時也經常出席各大時尚活動，一現身往往成為全場焦點，甜美外貌加上高貴優雅氣質，很難想像私底下的她其實是個超鬧的小女孩；日前何超蓮在社群平台分享玩特效相機的影片，大崩壞模樣讓她自己笑得不亦樂乎。

何超蓮不顧形象大玩特效相機，崩壞照逗樂一票網友。(圖/ 摘自何超蓮微博)

畫面中何超蓮用自拍特效「捏臉」，把自己乾淨無瑕的臉蛋，徹底改頭換面，有變成面目全非根本看不到五官的，也有歪嘴大鼻子的，還意外撞臉動話《白雪公主》裡面的壞巫婆，完全拋棄千金形象；不過，何超蓮沒有包袱又率真的性格，又成功圈粉，許多網友被逗樂，還盛讚她歪嘴大鼻還是漂亮。

何超蓮就是扮醜也讓許多網友稱讚還是看得出很漂亮。(圖/ 摘自何超蓮微博)

何超蓮是已故賭王何鴻燊和三房陳婉珍的寶貝女兒，上有姊姊何超雲，下有龍鳳胎弟弟何猷啟，30歲的何超蓮不僅漂亮，還擁有英國倫敦大學學歷，私底下更積極做慈善，人美心善；而她的感情生活一直以來都相當受關注，最有名的就是曾和男歌手吳克群交往4年，目前則和大陸男星竇驍穩定交往近3年。