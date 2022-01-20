男友揉胸可以，女友摸鳥不行！情侶同居睡覺常有互摸行為，但1名女網友卻說她的男友睡覺時不讓她摸下體，但男友卻可以摸她的胸部入睡，她只要睡覺時碰到男友下體1、2秒，對方就會暴怒，甚至大力打手，還瞎扯理由是因為工作壓力大，曾怒罵她「這麼愛摸去摸別的男人的鳥！」

該女網友在Dcard上發文表示，她以前都以為情侶睡覺時，男友揉她的胸，她摸男友下體相當正常，但近日她與剛交往的新男友過夜時，睡到一半無意識摸了男友，沒想到男友竟突然大力打她的手1下，她隨即嚇醒，但對方辯稱正在作夢、不是故意的；她後來好幾次睡覺時摸到男友下體1、2秒，對方仍會暴怒。

女子的男友睡覺時不讓她摸下體，但男友卻可以摸她的胸部入睡，她只要睡覺時碰到男友下體1、2秒，對方就會暴怒，甚至大力打手。（翻攝自Dcard）

該女網友說，男友平時睡覺會摸她胸部，但她只要摸到對方下體就會被兇，向男友抗議「為什麼你就可以摸我，我就不能摸你」，對方還瞎扯是工作忙碌，此事讓她每晚睡覺都變得很有壓力、想很多，男友還罵她「這麼愛摸去摸別的男人的鳥！」她最後崩潰決定詢問網友意見。

其他網友則留言「那妳就成全他，去摸別人的鳥」、「在一起多年沒有一天不摸的，被摸著睡著很有安全感」、「我男友都會摸著我的胸部，有時候做夢抖超大一下，我會嚇醒的那種」、「應該要尊重他男友，畢竟上半身和下半身的警覺性不同，他已經反應不要了，就表示很不舒服」、「妳以為正常，他不一定，好好關心他吧」。