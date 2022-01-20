民進黨立委周春米宣布參選屏東縣長當日找來電子媒體直播。(綠營人士提供)

民進黨立委莊瑞雄、周春米、鍾佳濱近日於屏東縣長黨內初選上演對決戲碼。有媒體報導，據去年12月底所做的最新民調顯示，周春米領先另兩位對手。但有綠營人士今日私下透露，這份民調與其他民調差異頗大，「太過膨風」，恐是某陣營吹哨壯膽的策略。

綠營人士表示，周春米原打算在1月11日舉辦參選記者會，也邀請屏東縣長潘孟安到場，並找來多家電子媒體、動員地方選舉幹部到場造勢，但卻被爆出「魔鬼說」，又遇到F16墜機等事件，以致媒體露出完全偏離原旨。

綠營人士指出，當天剛好教育部跟行政院政委唐鳳也在屏東縣高樹鄉舉辦活動，潘孟安在活動結束前一刻趕到現場大合照，未料主持人不知狀況，還喊出「雄讚」，讓潘一臉鐵青，直到現場科長提醒才換口號。

綠營人士說，有某陣營從未來事件交易所著手，營造周春米被看好的印象，但因斧鑿痕跡明顯，所以備受質疑。此外，屏東賭盤竟開出莊瑞雄跟鍾佳濱的PK盤，足見未來事件交易所呈現的數字，與在地人士的看法不相符。

綠營人士表示，近日又有媒體報導對周春米有利的民調數字，也跟其他陣營所做的民調認知大不相同，恐怕是屬某陣營吹哨壯膽的策略。