針對年底台北市長選舉，民進黨台北市議員王世堅今天(20日)在廣播節目中指出，民進黨方面，前交通部長林佳龍最適合出戰台北市長選舉。資深媒體人黃暐瀚分析，若王世堅的預測成真，「蔣萬安年底的勝算，自然更大」；黃暐瀚更說，「佳龍一出、萬龍大戰！今年北市，熱戰非凡」。

王世堅上午出席黃暐瀚主持的廣播節目《POP撞新聞》時，談論到藍綠陣營可能推派的台北市長候選人人選，並指藍營應該會派蔣萬安；綠營方面則是林佳龍最適合。節目結束後，王世堅受訪時表示，黃珊珊對於台北市的市政、治理的理念等，都有屬於她自己很深入的看法與做法，指出參選台北市長應該是黃珊珊在政治上設定的最終目標，因此「藍白合」對於黃珊珊來說相當殘忍。

對此，黃暐瀚今天也在臉書上發文表示，昨天前台北市長郝龍斌大膽提出「藍白合」，結果珊珊生氣、文哲嘲諷。柯文哲市長反譏藍綠在議會聯手通過發放重陽敬老金，藍綠應該合作，民眾黨會一一擊敗對手。這個回答，很多人解讀，是柯Ｐ「拒絕藍白合」，但「理柯先生」王世堅不這麼認為。

對於王世堅說，柯文哲會把黃珊珊當成是「藍白合作」的「伴手禮」，配上議員禮讓，棄選台北，然後換新竹高虹安，讓民眾黨有一席市長可贏。黃暐瀚認為，如果王世堅的預測成真，蔣萬安年底的勝算，自然更大！不過綠營這邊也有強將。

黃暐瀚指出，王世堅認為，陳時中受困疫情，未必能選，若真要選，也建議去選新北、桃園，「台北市堅哥認定最強的市長候選人，是林佳龍」。黃暐瀚更說，「佳龍一出、萬龍大戰！今年北市，熱戰非凡」。