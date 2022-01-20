大陸外交部發言人趙立堅今天（20日）主持例行記者會。有記者提問，有報導稱，中巴經濟走廊在過去三年半的時間內明顯放緩，現在在該框架下沒有審批過新的項目，請問您能否證實此言論？

趙立堅表示，我和我的同事已經多次介紹過中巴經濟走廊取得的積極進展。我願再次強調，中巴經濟走廊作為「一帶一路」重要先行先試項目，秉持共商、共建、共享原則。走廊在疫情期間逆勢前行，有力地促進了巴基斯坦經濟發展和民生改善，得到了巴基斯坦社會各界高度肯定。最近我們也看到了巴基斯坦總統、總理，還有相關的官員和媒體的評論都對中巴經濟走廊取得的積極進展表示肯定。

趙立堅指出，關於你提到的有關媒體的報導說「中巴經濟走廊在過去三年半時間里雙方沒有簽署任何新項目」，這純粹是假消息。我可以告訴你的是，中巴經濟走廊框架下新建了農業工作組、信息技術工作組和科技工作組。最近三年半以來，在走廊框架下批准和實施了多個民生社會項目，取得了很好的效果。