大陸039C攻擊潛艦現身黃浦江 可能已完成海試 18:202022/01/20 中時新聞網 江飛宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 網上流傳的039C潛艦現身黃浦江的畫面。(圖/張競提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有著特殊帆罩外型的大陸039C攻擊潛艦，現身上海黃浦江，這可能代表它進入海試的時間也不遠了。 039C是元級潛艦的最新改進型，它的帆罩有曲折，有點像瑞典的A-26指揮金厄級（Blekinge級）有些類似，這樣曲折型帆罩有什麼好處?有一種說法認為可以增加帆罩內儀器的儲存空間，包括光電桅杆。 039C是大陸第一種正式列装光電桅杆的潛艦，而光電桅杆有別於傳統的潛望鏡，光電-夜礼攝影機可以使潛艦指揮部更容易的理解水面情況。 影》曝陸039C隱形新潛艦顯新網設計成亮點 亞太高調秀拳頭 美潛艦武裝逾百核彈頭罕見現身關島 #039 #潛艦 #元級 #帆罩 #光電桅杆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開公司、喬項目 軍火商來去自如 04:102022/01/17 焦點要聞 大陸港口吞吐量 刷新歷史紀錄 04:102022/01/17 焦點新聞 號召22產官學 經濟部籌組「5G智慧製造產業旗艦團隊與產業聚落聯盟」 18:402022/01/19 財經 廠長約顧問在外看機密資料 有爭議 04:102022/01/17 焦點要聞 經濟部號召5G智慧製造大聯盟22產學研單位齊響應 18:392022/01/19 財經 北京Omicron病例 感染源疑來自國際包裹 04:102022/01/18 焦點新聞 美要狂造核潛艦對抗大陸 專家搖頭：問題一堆 17:552022/01/18 軍事 共組公司 郭璽辯安撫外籍顧問 04:102022/01/17 焦點要聞 苗栗光電場預估總發電量達6986萬度 可供近2萬戶家庭使用 15:322022/01/18 寶島 迎「雙減」後首個寒假 上海發布中小學生安全提示：嚴防惡補 15:382022/01/19 兩岸 全台最大私有地佳冬光電場掛表送電 估年發1.6億度 16:472022/01/16 生活 陸2021積體電路產量大增 04:102022/01/19 全球財經 軍事熱門新聞 陸要部署200架殲20 猛追F22今年升級引擎 換心時間曝光 - 軍事 陸猛造飛彈 美曝空軍在亞太最易遭攻擊目標 - 軍事 大陸039C攻擊潛艦現身黃浦江 可能已完成海試 - 海軍 不該造下一代驅逐艦 美海軍將領認錯要改 - 軍事 加派F-22和F-35還不夠 美聯澳抗中有更大計畫 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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