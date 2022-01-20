有著特殊帆罩外型的大陸039C攻擊潛艦，現身上海黃浦江，這可能代表它進入海試的時間也不遠了。

039C是元級潛艦的最新改進型，它的帆罩有曲折，有點像瑞典的A-26指揮金厄級（Blekinge級）有些類似，這樣曲折型帆罩有什麼好處?有一種說法認為可以增加帆罩內儀器的儲存空間，包括光電桅杆。

039C是大陸第一種正式列装光電桅杆的潛艦，而光電桅杆有別於傳統的潛望鏡，光電-夜礼攝影機可以使潛艦指揮部更容易的理解水面情況。