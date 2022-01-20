PTT網友轉發敏感問道：「桃園這是在運飛彈嗎？」。(圖/擷自PTT)

兩岸緊張情勢，共機去年不斷騷擾台灣周邊空域，根據國防部公布資料統計大約有960架次，影響所及，民眾心理上或多或少有戰爭陰影。近日夜間，桃園街道出現大型卡車運載巨型柱狀物，被po上臉書，PTT網友轉發敏感問道：「桃園這是在運飛彈嗎？」，立即引來熱烈討論，結果巨型柱狀物應該是煉油廠脫硫反應器，讓網友鬆了口氣。

粉專《歐媽媽影像紀錄》在1月17日po文「當巨大的反應器出現在桃園市區」，並附上超大型卡車運載巨型柱狀物照片。網友轉貼PTT問道：「桃園這是在運飛彈嗎？」，立即有人表示：「很有運 洲際飛彈 的感覺」、「面對中國打壓，不得已的」；所幸多數人理智指出巨型柱狀物是：「這是**機械做的反應器」、「沒事啦，艾斯摩爾裝備進駐南科時，濱海公路上也跑出很多，價值比這個還高」，更有網友回饋訊息指出：「這支設備在我做停爐的旁邊，現在安裝好了」。

也有網友幫大家解惑指出，這個應該是煉油廠脫硫反應器，po上視頻顯示在高雄的工程實例，指在桃園拍攝的照片也是**公司搬運的，一支造價多少不知道，重量大約900噸以上。

以中鼎集團承攬中油煉油廠建廠工程為例，脫硫反應器設備係利用觸煤催化與加氫氣的反應，降低進料油料中之金屬雜質，為重油加氫脫硫工場必要的設備。設備重量約1034噸、直徑約5.8公尺、長度約31.3公尺，需以重件運輸的低板車（22軸雙併自走式油壓板車）進行運送。

這龐然大物在深夜運送，有些民眾真會以為是與軍事行動有關，加上兩岸緊張情勢，不免敏感問道：「桃園這是在運飛彈嗎？」。還好網路高人多，立即解答消弭不安猜疑。