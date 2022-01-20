由金門縣文化局主辦，總獎金高達新台幣100萬元的「第19屆浯島文學獎」徵文比賽將於7月開始收件，今年共開徵短篇小說、散文創作及新詩3種體例，歡迎熱愛寫作者參與這項年度文學盛會。

參選資格：不限國籍、種族，但撰寫文字必須以中文正體、正楷創作為限。徵選主題不設限，但作品內容需涉及金門元素，舉凡人、史、事、物、時空背景等，內容至少達全文四分之一以上篇幅。至於創作元素實際評量，由評審委員列入評審考量。

縣文化局說明，此次徵文類別如下：一、短篇小說組：字數1萬2千字至2萬字（含標點符號）。二、散文創作組：字數3千字至5千字（含標點符號）。三、新詩組：20行至40行。 獎勵辦法如下：一、短篇小說組：首獎1名，獎金新台幣15萬元及獎座乙座。優等獎2名，每名獎金8萬元及獎座乙座。佳作獎3名，獎金每名6萬元。二、散文創作組：首獎1名，獎金10萬元及獎座乙座。優等獎2名，每名獎金5萬元及獎座乙座。佳作獎3名，每名獎金3萬元。三、新詩組：首獎1名，獎金8萬元及獎座乙座。優等獎2名，每名獎金4萬元及獎座乙座。佳作獎3名，每名獎金2萬元。詳細活動內容可至〈金門縣文化局網站〉下載。