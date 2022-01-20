春節假期前趕工，加上房地產、廠辦建案增，預拌混凝土廠1月發貨量大增；國產建材（2504）、台泥（1101）、亞泥（1102）轉投資的亞東預拌及環泥（1104），1月的發貨量都是近3年來同期新高。

景氣暢旺，預拌混凝土廠預期，從1月淡季的發貨量看，2022年全年的發貨量會比2021年增加7～10％。

國內預拌混凝土市場市占第一的國產建材指出，從手中的訂單來看，1月的發貨量可達60萬立方米以上。

國產建材已將2022年全年的發貨目標達700萬立方米，比2021年成長8％左右。

科技廠辦、房地產市場、公共工程等對預拌混凝土的需求增加，讓台泥2021年預拌混凝土的發貨量創下近五年高峰；台泥指出，春節假期前趕工，預期今年1月的發貨量也會破近年來的高峰。

受惠國內各項工程數量增加，亞東預拌2021年的獲利預估會超過10億元，是近10年以來最好的一年。

依手中出貨的排程，亞東預拌指出，2022年1月的發貨量也會是近10年以來同期的新高。市場預估，亞東預拌今年的營運還會優於去年。

1月的發貨量已近16萬立方米，環泥預估，會比去年同期增加一成上下。由於環泥主要的營業發貨市場主要以南部為主，在高雄、台南科技廠辦及房地產2022年熱絡程度，環泥審慎樂觀看今年的發貨量會比去年有二位數的增加。