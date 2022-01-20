法國1月製造業信心指數上升 18:312022/01/20 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國統計局20日公布，今年1月法國製造業信心指數達到112點，高於去年12月修正後的110點，也高於華爾街預期的111點，可見Omicron變種病毒在歐洲掀起的最新一波疫情及遲遲未解的供應鏈問題並未打擊製造業。然而，另一項調查顯示涵蓋所有產業的企業信心指數在1月跌至107點，低於去年12月的109點。 4成製造業雇主申請附加移工 未足額占近4分之一 法國單日新增近50萬例 創疫情爆發以來新高 #製造業 #法國 #信心指數 #高於 #法國統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 法國17日新冠住院人數 創逾一年來單日新高 12:072022/01/18 財經 法國民眾抗議聲中 國會最終批准疫苗通行證新法 07:172022/01/17 國際 營造業大缺工 勞部出馬媒合 04:102022/01/18 財經要聞 法國核能安全再響警報 凸顯前所未有脆弱性 10:502022/01/20 國際 《國際社會》抑制第5波疫情 法國國會通過疫苖護照 11:422022/01/17 財經 需求強勁 緯軟今年營收續旺 04:102022/01/19 證券．權證 北京報復立陶宛 學者：暴露歐洲弱點 但反幫了歐盟一把 16:002022/01/19 國際 法國凱撒自走砲以神劍砲彈 打出46公里射程紀錄 21:012022/01/19 軍事 《國際社會》法國新冠住院人數飆升 估月底下降 15:062022/01/18 財經 美中爭先恐後登月 點燃太空競賽戰火 17:102022/01/19 科技 不畏晶片短缺 Audi純電動車逆勢成長 較去年增 57.5％ 14:112022/01/18 汽車情報-汽車新聞 財經熱門新聞 300億設備大單能給中芯？ASML大咖洩1句 陸晶片業不妙 - 財經 拜登民調慘不忍睹 美股鐵定崩？專家笑了：華爾街看好戲 - 財經 美股跌跌不休 這次不是因為美債殖利率？兇手其實是他的一句話 - 財經 股市慘殺 才知誰沒穿褲子？謝金河爆這3種股票先砍掉 - 財經 釘子戶GG了！新北住都中心成功整合首宗海砂屋都更案 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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