法國統計局20日公布，今年1月法國製造業信心指數達到112點，高於去年12月修正後的110點，也高於華爾街預期的111點，可見Omicron變種病毒在歐洲掀起的最新一波疫情及遲遲未解的供應鏈問題並未打擊製造業。然而，另一項調查顯示涵蓋所有產業的企業信心指數在1月跌至107點，低於去年12月的109點。