食品大廠南僑（1702）20日公布去年自結財報，2021年全年營收198.71億，年增12.8％；稅後純益10.76億元，也比前年同期成長13.2％，換算每股稅後純益4.34元，創下近五年新高。

去年中受到國內疫情影響，南僑旗下的點水樓等餐飲業務一度遭遇重擊，5～8月國內疫倩最嚴重時，因餐廳不能內用，南僑的餐飲業績最慘時只能做一小部分外帶生意、但去年10月起就陸續慢慢恢復。

至於南僑的油脂（包含冷凍麵糰）部分，去年因為疫情，購物中心和飯店餐飲受到很大影響，需求同樣受到牽連，惟南僑即時開拓多元商機，包括看準麵包店開始走入社區型，南僑透過產品組合重新更動，為社區型麵包通路做了很多產品發展，並在網路零接觸方面持續發展，成功填補空缺，推升去年營運逆勢成長。

展望今年，南僑的泰國廠麵包零食新產線，受疫情影響有一些延宕，力拚2022年中能夠投產，未來將放眼整個東協市場，可望成為公司接下來營運成長重要的動力引擎。