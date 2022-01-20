2022年台北市長人選，國民黨以立委蔣萬安呼聲最高。資深媒體人黃暐瀚在節目中安排了6個問題給蔣萬安抽，結果抽中了「會不會參選台北市長？」蔣萬安回應說。去年疫情爆發以後。我們的生活、很多經濟型態也都改變了，所以台北市必須要即刻做好準備，對後疫情時代的各項挑戰，他覺得他有責任要把這件事情做好。「我的責任，我一定會一肩扛起。」

黃暐瀚20日在臉書貼文表示，昨天他看到媒體快訊、跑馬、獨家，說蔣萬安會參選台北市長，坦白說，他內心三條線，蔣萬安參選台北市長，怎麼會是新聞？蔣萬安如果說：「我不選台北市長」的話，那才叫新聞吧？蔣萬安當然、肯定、必定會參選2022年的台北市長選舉。因目前在所有藍綠白的可能人選中，蔣萬安民調最高，機會也最好，所以蔣萬安當然會參選台北市長，至於宣布也只是時間的問題。

黃暐瀚表示，今天蔣萬安接受《品觀點》節目提問，他還特別安排了6個問題，看看他會抽到的是「唱歌題」「拜年題」還是「市長題」？結果萬安真的抽中了「市長題」：會不會參選台北市長？

蔣萬安回應說：「這段時間我一直有在思考，我覺得對我來講很重要的是，去年疫情爆發以後 ，我們的生活都改變了，然後很多經濟型態也都改變，所以台北市必須要即刻做好準備，來面對後疫情時代的各項挑戰。我也覺得我有責任，要把這件事情做好。」黃暐瀚問，有責任，會承擔，是不是？蔣萬安表示「對，我的責任，我一定會一肩扛起。」