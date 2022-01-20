嘉義市育人國小全校師生現場揮毫寫春聯，老師扶著小朋友一筆一畫教寫。（嘉義市政府提供）

嘉義市育人國小小朋友認真寫春聯。（嘉義市政府提供）

嘉義市育人國小在農曆春節前舉辦新春戶外揮毫活動，全校約400位師生一起寫春聯，有小朋友不擅長寫毛筆，由老師輔助一筆一畫寫吉祥話，師生賣力認真寫春聯的場面壯觀，別開生面，充滿喜氣洋洋的年味。

育人國小創校50周年，推廣書法文化不遺餘力，連續7年舉辦全校師生寫春聯，成為學校特色教學課程，六年級學童連年寫春聯也成為他們的過年盛事，共同記憶。

而低年級的小朋友對書法不熟悉，有老師就扶著小朋友的手一筆一畫教寫春聯，還有年紀最小的5歲育人附幼的孩子，抖動著手似寫又似畫寫出「吉」字，別有童趣。

育人國小校長楊家豪指出，書法是傳統文化，也是生活美學，大家一起書寫春聯是特別的團體經驗，學校安排古色古香的春節揮毫活動，帶領孩子認識中文的文字之美，熟悉傳統文化，同時培養孩子的定性。

楊家豪說，學校有多位老師仍致力於書法教育，還有家長加入書法的學習課程，期許書法藝術可以在育人國小持續深耕文化底蘊，也深化孩子的藝術美學。

育人國小教務主任周彥瑋說，現在國語課仍會安排學生用毛筆寫字，一學期至少有2至4次的書法課，這項活動源自於7年前想讓孩子們在期末體驗年節的氣氛，此次全校師生共約400人參與這場戶外新春揮毫。

周彥瑋說，低年級小朋友也可以彩色筆或臘筆畫春聯，尤其是在戶外集體寫春聯，師生都滿喜歡的，有不同的感覺，小朋友拿著自己寫的春聯回家貼在門前，家長也欣喜。