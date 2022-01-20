楊采妮一家四口定居在新加坡。（摘自微博）

楊采妮近日為演出賀歲片《嗨！神獸》接受台灣媒體視訊聯訪，片中她飾演白潤音的媽媽，戲外也是1對雙胞胎兒子的母親，她透露因為疫情已超過2年沒接工作，很開心多了不少時間享受天倫樂，雖然每天都被孩子們消耗所有體力，但相當幸福，不僅讓夫妻兩更加年輕，生活上遇到煩心事，也只要看到寶貝兒子就立刻被療癒，「反而覺得他們幫了我」。

該片是楊采妮2017年生完孩子後接下的首部作品，當時小孩才1歲多，現在已經4歲了，她說因為自己是新手媽媽，一切都不熟悉，又遇到疫情，時常感到無助，老公邱韶智也會不斷鼓勵她「你很盡力了，慢慢來沒關係」，加上看著兒子們發現她有煩惱時疑惑的眼神，「我會跟他們說『媽媽沒事』，孩子們聽到後也開心地露出笑容，當下就會覺得好像真的一切都好了」。疫情期間一家四口幾乎都待在家，孩子們也變得更黏她，楊采妮笑曝當媽前很愛運動，常跟老公去爬山、潛水，現在每天身體的能量都被他們吸光，但她覺得是甜蜜的負荷，「從他們身上看到很多簡單的快樂，讓我跟先生多了很多活力」。

提到片中兒子的白潤音，楊采妮說因為2人片中的關係不太好，她很常要克制住自己過去擁抱對方的衝動，對她來說是個相當大的挑戰，「因為我是演1個離開很久的媽媽，小孩一定是對她很陌生，媽媽也有很愧疚的地方，一時之間不知道怎麼相處，我當時每天現場也都很糾結，跟他玩到差不多就會覺得好像不能那麼親密 」。前陣子工作人員傳了白潤音的近照給她，「我嚇一大跳，他本來給我的感覺是個很可愛的小朋友，現在已經變少男了啊」，也大讚對方在她心目中是天才演員，「不只有天份也很努力，現場拍戲會知道要認真，收工又會變回很單純的小孩」。

楊采妮老家在新北市三重，婚後定居新加坡，她說農曆年沒有特別的安排，「應該會跟婆家簡單過，往年都會回台灣跟媽媽、外婆一起過春節，已經買了好幾次機票，但都又因為疫情再起便取消」，也相當感謝在異鄉有婆家的支持和安慰，並期待疫情早日結束後，想帶老公和孩子探訪《嗨！神獸》拍攝地宜蘭的漁村。至於之後的規劃，她表示雖然家庭現在是第1順位，但電影還是她很喜歡、不會放棄的事情，接下來有機會的話，也想嘗試幕後工作。電影下月1日上映。