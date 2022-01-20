嘉義魚市場建置屋頂雨水貯存系統，將雨水貯留後利用於清洗拍賣場，不僅節省公帑，也做好節水，改善後1年節水達2萬9213噸，節省水費約42萬480元，獲得經濟部水利署110年落實節水輔導改善獎勵特優獎。

經濟部水利署副總工程師周文祥19日到嘉義魚市場頒發獎金10萬元，並將於今年3月22日在經濟部水利署表揚大會上表揚嘉義魚市場的節水改善成果。

嘉義市政府建設處表示，因應地球暖化造成氣候極端化，嘉義魚市場股份有限公司為能有效節水，積極參與經濟部水利署的落實節水輔導改善計畫，1年來有顯著成效。

嘉義魚市場由水利署、財團法人環境與發展基金會及工業技術研究院綠能與環境研究所產業發展推動組輔導團隊輔導，調查節水措施，並分析調查數據後，提供具體改善建議。

市府建設處表示，嘉義魚市場用約12萬元建置屋頂雨水貯存系統，將雨水貯留在儲水槽，然後用高壓清洗機來清洗拍賣場，節省用水量，且清洗環境更乾淨。

嘉義魚市場祕書陳素真指出，過去在舊的嘉義魚市場都使用地下水來清洗拍賣場，遷到現在魚市場後必須用自來水，拍賣場占地面積大，每天拍賣會殘留魚麟、殘渣等物，耗水且難免清洗不乾淨。

陳素真說，現在魚市場用儲存的雨水搭配高壓清水機可以洗得乾淨，還可以省水，目前配置2大2小的高壓清洗機，連垃圾處理場也改用高壓清洗機清洗，效果好，獲得的獎金將規畫再添購節水相關的設備。