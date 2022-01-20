新冠疫情肆虐期間，政府自去年推出簡訊實聯制，以便進行疫調控制疫情，而掃QR Code則逐漸成為人們每天日常中的一部分。但FBI日前警告，駭客開始會利用修改QR Code數據、連結，將用戶引導至惡意網站，藉機取得含銀行帳戶等私密個人資料，

QR Code主要為提高人們的便利性，透過掃描、讀取方形條碼導向網站，亦或用於付款，而新冠疫情爆發，QR Code的使用愈發頻繁，從技術上來看QR Code的安全性毋庸置疑，但有網路犯罪分子盯上了這項技術，試圖趁機竊取用戶銀行帳戶等隱私資料。

FBI周二（18日）最新公告發現，有駭客開始會利用這項技術，竄改QR Code數據，將用戶導向惡意網站，植入惡意軟體後，在駭入用戶手機中，一舉掌握含登錄帳號密碼、用戶定位位置、財務資訊等個資。

FBI建議用戶，在掃完QR Code後確認導向網站URL網址是否有可疑的地方，因為惡意網站的位址大多會和原本網址相似，但可能會出現拼寫錯誤等問題，若是導入後要求提供包括登入資訊、財務資訊等個資時更需要小心。

另外，FBI呼籲盡量不要透過QR Code導向網站付款，以及下載QR Code掃描的App，這反而會增加被植入惡意軟體的風險；FBI續指，若要下載App，建議不要用QR Code下載，透過手機App商店安裝更來的安全。