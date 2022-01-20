南太平洋島國東加海底火山爆發引發致命海嘯，當地一名57歲男子表示，他在遭海浪捲入大海後游泳大約27小時才得以倖存，網友將他譽為「真人版水行俠」。

南太平洋洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山15日爆發，迄今至少奪走3條人命，掀起的海嘯席捲東加全境，損壞村莊、度假勝地和許多建築，並使這個10萬5000人口的國家一度通訊中斷。

當地57歲男子弗羅（Lisala Folau）接受媒體Broadcom Broadcasting訪問時表示，他住在與世隔絕、居民僅60人的阿塔塔島（Atata），15日晚間7時前後他在海浪衝擊陸地時被捲入大海。

弗羅說，當他的兄弟通知他海嘯發生時，他正在粉刷房子，不久海浪就衝進他的客廳，他先爬到樹上保命，就在他下樹時，另一波大浪襲來並將他捲走。弗羅表示自己腿部有殘疾，無法正常行走。

他告訴電台：「我只是漂浮著，被不斷湧來的巨浪拍擊打轉。」

弗羅說他一直漂浮著，然後朝東加塔布主島（Tongatapu）緩慢游了7.5公里，在16日晚上10時前後到岸，距離他被捲入海裡已過了27個小時。

路透社無法聯繫上弗羅，也無法證實他所敘述的情況。

這個英勇故事在東加的臉書等社群媒體社團中瘋傳，一名網友稱他是「真人版『水行俠』（Aquaman）」，也有網友說他是個「傳奇」。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110120