台積電在上周法說爆出大利多，股價連續兩天飆漲，17日衝上688元新天價後，周二獲利了結賣壓出籠，今（20日）最低殺到646元，短短三天下跌逾6%。不少空手投資人在等台積電這波回檔入手，但現階段底部是否出現，專家認為，若10年期美債殖利率站上2％，預料台積電將補跌回測 600元支撐，600元整數價位股息殖利率1.8％，此時台積電合理價位浮現後，才是真正的進場買點。

市場傳聞聯準會3 月可能一口氣升息 2 碼，引發投資人恐慌，推升10 年期美債殖利率一度站上1.9％，有機會向2％挺進，拖累那斯達克、費半指數等科技股跌跌不休，影響所及台積電ADR也從盤中145美元新天價，殺至周三收盤價131美元，短線大幅重挫9.6%。

而這波台股並未隨著國際股市大回檔，反而相對抗跌，自元月5日攻上18619 點新高後，大盤指數拉回震盪整理，10日最低一度來到18043點，至周三（19日）收在18227點。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，台股這次抗跌的最大優勢是高殖利率，去年上市櫃公司估計稅後盈餘 4.3 兆元，以 6 成股息發放率計算，今年股息估計 2.6 兆元。以目前上市櫃公司市值合計 62.55 兆元計算的股息殖利率高達 4.2％，這應該是全球股市殖利率最高，但 4％的股息殖利率是上市櫃公司的平均值。

他認為，台積電一年配息11元、股息殖利率 1.7％，一旦10 年期美債殖利率1.9％，兩者已有明顯差距，因此台積電創688元新天價後回檔修正，若美債收益率站上2％，預料台積電將補跌回測 600元支撐，600 元整數價位的股息殖利率 1.8％，搭配台積電今年營收估成長 26％，毛利率上看 53％的強勁基本面，台積電合理價位浮現後，才是台股真正的進場買點。

蔡明彰提醒，現階段各種投資人已陸續降低持股，外資今年元旦以來買超台股 700 億元，但扣除買超台積電的 900 億元，其實外資也在減碼，因應聯準會升息，投資人千萬不要被騙了而鬆懈戒心。高估值個股已經在做頭下跌，但特定主力、大戶仍在撐盤，撐越久、將來跌更重。

下周三封關倒數，今台股小跌9點，收在18218點，成交量持續萎縮至2383億元，而權值股台積電終場下跌3元（0.46%），收在651元。