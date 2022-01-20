動植物防疫檢疫局20日表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣斗南鎮肉鵝場（主動監測）確診新型H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感病毒，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行60日齡肉鵝計88隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

2022年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計4例（陸禽3場、鵝1場）。

防檢局說明，我國候鳥路徑上游國家（韓國與日本）2021年11月起再次發生高病原家禽流行性感冒疫情，其中韓國（2021年11月8日至2022年1月20日）已有21禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒（b分支），撲殺家禽數逾180萬隻，日本（2021年11月10日2022年1月20日）已有16禽場確診H5N1或H5N8亞型高病原性禽流感病毒（均為b分支），撲殺家禽數逾100萬隻。

防檢局呼籲養禽業者，國內入境候鳥（鴨科排遺與死亡黑面琵鷺）檢出H5N1亞型禽流感病毒，且日本及韓國亦有高病原性禽流感禽場案例，透過野候鳥傳播病原風險升高，養禽場應自主落實各項生物安全工作，並確實依照所在地縣市政府公告之「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實禽場各項生物安全工作，以防範禽流感疫情入侵或發生。

防檢局強調，養禽場倘被查有不符防治措施者，依規定最高可裁處新台幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。