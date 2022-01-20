短程旅客落地採檢首日，旅客在候機室等候唱名採檢。（陳麒全攝）

國際新冠疫情升溫，境外移入確診案居高不下，中央流行疫情指揮中心宣布20日零時起，增列印度及東南亞航線航班等短程旅客落地採檢，需採檢長短程航班共18班，包括一架私人飛機降落也轉降桃機，機上5人採檢陰性後由環宇商務中心通關入境。

桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝20日上午表示，隨著擴大採檢政策首日上路，部分流程可能有變化調整，人員的排班上也會更動，再加上登機門的使用也有擴大，將觀察實際工作狀況再做流程上的調整。日後會依確診率結果，再來調整方向。

王必勝也指出，日前確診的案18020防疫計程車司機，桃機19日篩檢733名防疫車隊駕駛員，結果全部都是陰性，這樣的結果代表示，防疫車駕駛在待勤時，彼此交流非常少，大家也都是各自在車上等候，目前是沒有繼續在職場上傳播的現象，也已請防疫車隊人員加強自我健康管理。

王必勝強調，原先的傳播鏈已監測十幾天，上述的防疫計程車是新的傳播鏈，目前看起來狀況還好，另一名確診防疫人員，接觸者及自主管理者，在最近3天每天採檢的結果都是陰性，這兩條傳播鏈在前進指揮所的控制之下，若沒有新個案，對機場來講就會比較安全。

在短程旅客落地採檢首日比較特別是有一架從菲律賓馬尼拉起飛的飛特立航空龐巴迪GL5T私人飛機，原定飛往松山機場，受新政策上路影響，機組員被通知必須在桃園機場落地通關，這也是落地採檢新制上路後，首架降落桃園機場受檢的私人小飛機。

這架私人小飛機機身編號B-99998，搭載5名國籍旅客於20日下午2時許轉降桃園機場，停靠在610外接駁機坪，旅客下機後搭乘接駁車前往D5R接駁候機室，在桃園機場臨時檢驗中心外，由醫護人員採檢，5名旅客最後檢驗結果皆為陰性，隨即搭車前往環宇商務中心通關。