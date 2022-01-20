疫情升溫，因應防疫，往年嘉義市長於春節至初二期間會到各大廟宇發送開運小紅包，市長黃敏惠20日宣布今年取消春節發送紅包，春聯則由各里幹事分送春聯至各家戶，呼籲春節期間民眾務必做好防疫措施。

黃敏惠表示，因應本土疫情升溫，而春節期間人潮多，且互動頻繁，嘉義市是人口密度第二高的城市，為守護市民健康、避免群聚，取消春節赴廟發紅包活動。

明（21）日國中小學開始放寒假，因應防疫，嘉義市學校寒假學習仍不中斷。市府教育處處長林立生表示，嘉義市各中小學育樂營、寒輔及課後照顧等活動，皆在辦理前掌握學生名單，授課師資均已完成疫苗接種，每日量測體溫及作好環境消毒等防疫工作，因此暫時不會停辦。

林立生指出，若家長對學校辦理集會活動有群聚風險的疑慮，可自行決定參加與否，取消參加者可以向主辦學校辦理退費。

林立生說，嘉義市各國中小總藏書量有79萬餘本可供學生借閱，市府更建置電子書系統，提供豐富的有聲電子書，嘉義市遠距教學與自主學習網站、英語電子書閱讀網站也提供分享線上學習資源，親子共讀很方便。

林立生又說，寒假期間持續提供經濟弱勢學童午餐，同時請各國中小要求學生填寫活動軌跡紀錄表，並利用「嘉e卡」加強宣導勤洗手、戴口罩，「勤洗手、拱手、不握手」等防疫措施。