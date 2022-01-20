花1萬4看清女友！1名網友日前與女友、女友媽媽逛好市多，對方買了整車後結帳時不見人影，他無奈自己花錢買單，結果回到女友家，女友竟連他買的可樂與刮鬍刀都要拿走，女友說自己家人也需要，要他不要那麼小氣，最後他問女友買了7條牛肉捲有他的嗎？女友則說他沒說要吃，所以沒有，他氣到甩頭走人。

該網友在臉書「匿名公社」發文表示，他日前與女友、女友母親逛好市多，母女倆買了整車商品，他僅挑了刮鬍刀組和可樂，排隊結帳時母女倆臨時離開去買熟食，等到準備結帳時也找不到她們，他於是先將整車結帳，等到回家時他發現女友一一將商品拿下車，連他買的2件商品都是，當下阻止女友卻遭反嗆。

該網友表示，女友說也很喜歡喝可樂，而女友父親的刮鬍刀也剛好要換，要他不要那麼小氣，他之後向女友討錢，女友則問「只買1萬多塊也要跟我拿？」他最後問女友買了7份牛肉捲，有他的份嗎？女友則說他沒有說要吃，所以沒買，他於是氣到甩車門離開，發文嗆「剛認識2個月給我搞這齣，看來也不用走下去了。」

男子陪女友、女友媽媽逛好市多，對方買了整車後結帳時不見人影，他無奈自己花錢買單，結果回到女友家，女友竟連他買的可樂與刮鬍刀都要拿走。（翻攝自臉書「匿名公社」）

其他網友則留言，「其實你可以把商品搬回車上，拿回好市多退貨」、「當作看清一個人的真面目，連買東西的錢都要貪根本不適合在一起」、「又一個騙吃騙喝的家族，你該放生她了，白吃白喝也可以怎麼的正大光明」、「你被當做大盤子了」、「真心建議報警說遇到感情詐騙，要她把這一萬4吐出來」。