睽違一年的「PARK2草悟廣場」正式亮相！這項計畫是由勤美（1532）集團繼誠品綠園道商場、金典綠園道商場、勤美術館、第六市場、工家美術館之後，在草悟道生活圈的最新力作！20日在勤美集團創辦人何明憲夫婦、「PARK2草悟廣場」總經理何承育、台中市副市長令狐榮達等人出席下正式開幕。

台中市副市長令狐榮達20日出席開幕活動時指出，草悟廣場重啟招商，設定「共融」營運主軸，由在地深耕許久的勤美集團接棒，期待「PARK2草悟廣場」建構屬於台中獨有的生活風格，打造台中「打卡魅力景點！」

令狐副市長表示，勤美集團設定「綠植地標、全齡友善、草悟生活、共創共享」四大經營目標，今天看到「PARK2草悟廣場」整體場域採用大型鋁網牆及大量綠植的庭園造景，並於空間中導入商場、餐飲及休憩等多元服務，帶出廣場截然不同的公園遊歷感受，值得大家前來體驗。

令狐副市長還提到，草悟道是最能體現台中悠閒生活感的地方之一，像是著名的爵士音樂節，加上綠光計畫文創聚落及審計新村創業基地的合作開發，成功活絡周邊商業及人潮匯聚。此次「PARK2草悟廣場」非常用心規劃，試營運一個月來人潮眾多，是深具觀光旅遊及文化的地方，未來相當值得期待。

勤美集團創辦人何明憲分享蛻變點滴，他指出，勤美集團自2008年起深耕在地多年，此次推出「PARK2 草悟廣場」，結合日常生活體驗與商業發展，希望這座位於草悟道中軸位置的非典型公園，能以綠植藝術、多國餐飲、風格點心、音樂活動及創意市集等複合元素，帶來嶄新的生活感官體驗，並串起科博館至美術館間草悟道生活圈各館舍店家的共榮共好。

PARK2草悟廣場總經理何承育表示，PARK2命名由來，來自Part two雙關，代表公園2.0進化後的更多可能，因此整體計畫概念集結「公園」、「店鋪」、「藝文生活」三大主軸，以「大人系的公園」為想像，從建築、景觀設計、視覺設計、店鋪設計、野植生活、藝術裝置各種面向的再思考，重塑一座結合商業與公共空間的新型態複合設施，以跨界混種的形式探索未來自然與文化聚落的可能性。

勤美集團指出，此次「PARK2草悟廣場」投入超過6000萬元重金改造，邀請禹樂空間設計公司在既有的建築限制上翻轉設計，與台灣第一間專賣塊根植物品牌「酉5PM TWCAUDEX」共同合作，全場景觀以大型沙漠植物及觀葉植物群貫穿，使場域布滿綠色植栽及藝術裝置，並於草悟廣場1樓空間植入多家小坪數質感外帶店，招募時下流行的點心飲品進駐。

此外，B1空間更匯集8家異國餐廳、酒吧及戶外選物品牌，品牌大多為首次進軍台中的指標性人氣店家，草悟廣場獨有的下沉式戶外廣場更是絕佳的戶外用餐區，期望打造中台灣最精彩的美食品牌集散地。

觀旅局表示，「PARK2草悟廣場」適合大小朋友遊逛，集結豐富植物、多國飲食、趣味運動設施、及呼應虎年的石虎公共藝術，周末也不定時舉辦精彩活動及質感市集，還可順遊草悟道周邊觀光景點如科博館、金典綠園道商場、勤美誠品綠園道商場、綠光計畫、審計新村、大墩文化中心、美術館等，還有鄰近公益路美食商圈、SOGO百貨、模範街隱藏版美食商圈等。