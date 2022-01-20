2022印度亞洲盃女足賽20日由「兩岸大戰」揭開序幕，中華隊開賽頭10分鐘碰上亂流，右邊衛潘彥昕補位犯規，讓大陸隊王霜罰進12碼球，第10分鐘又被王珊珊頭槌破門，所幸隨後穩住陣腳未在失球，上半場結束以0比2落後。

中華隊排出5-4-1陣型迎戰亞洲排名第4的大陸，但開賽不到3分鐘，中場賴麗琴勉強回傳被對手搶斷，潘彥昕補防出腳絆倒張琳艷，新加坡籍裁判慢了半拍仍鳴哨吹判12碼極刑。王霜左腳推向球門左側，中華隊門將程思瑜猜錯方向，讓大陸隊先馳得點。

中華隊的5後衛新陣首次在國際大賽接受考驗，球員開賽後似乎仍在適應，第10分鐘左路防線洞開，讓高晨在無人盯防的情況下下底吊中，後衛蘇芯芸、張愫心擋不住王珊珊的搶點衝頂，中華隊開賽10分鐘就以0比2落後。

前10分鐘亂流過去，中華隊才逐漸進入狀況，並伺機反擊，第29分鐘陳燕萍左路前傳，前鋒蘇育萱殺到左前場但欠缺支援，起左腳射門被防守者擋出。隨後中華隊兩度拿到角球，可惜都沒創造出威脅大陸球門的攻擊機會，上半場兩球落後。

中華女足vs.大陸先發陣容（5-4-1）

18程思瑜（GK）；13 潘彥昕、16 張愫心、15 蘇芯芸、4 賴韋汝、5 潘昕妤；6 卓莉萍、11 賴麗琴（隊長）、9 許翊筠、7 陳燕萍；19 蘇育萱