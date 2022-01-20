新北市鶯歌區跆拳道協進會去年4月間曾舉辦跆拳道錦標賽，現場並無宣導節能、反毒等活動，但總幹事陳尉勇卻涉嫌用電腦修圖軟體變造 活動照片，分別向中油、法務部保護司、農委會林務局、台電等公司詐領約8萬元補助，檢方接獲舉報後，帶回陳男等10人到案說明。

新北地檢署黑金組檢察官蔡妍蓁今指揮法務部廉政署，今兵分2路搜索陳男住處和辦公室，扣照片、單據等電磁 紀錄及文書資料、手機及筆電等證物。新北地檢署指出，陳男去年4月間辦理跆拳道比賽時，涉嫌以「節能追求永續發展」、「反毒反詐騙」、「愛護森林」及「節能減碳」等宣導名義，向政府機關申請補助。

不過，詳細檢視該錦標賽會場並無懸掛相關活動宣導布條，而陳男卻涉嫌用電腦修圖軟體變造，偽造活動照片，詐領補助費，事後中油、法務部保護司察覺有異，函請地檢署偵辦。

新北地檢署指出，民眾切勿貪圖不法利益詐領政府相關補助，造成國家財政成本增加、觸犯刑法詐欺等罪，若有民眾發現相關不法，可檢舉發揮達到公部門補助目的。