在台灣，結婚喜慶常見「辦桌」或是「流水席」宴請親朋好友，眾人最期待的莫過於一道道色香味俱全的菜色上桌，日前就有網友好奇「參加婚禮最喜歡哪道菜？」貼文一出，沒想到年輕人一致狂推的「炸湯圓」，竟然成了長輩最厭惡的菜色，引爆全場熱議。

原PO在《Dcard》PO文透露，接連吃了好幾場婚宴，但是無論吃了多少場，最喜歡的菜色還是一道名為「花好月圓」的宴客菜，內容物就是將花生粉沾裹炸過的紅白小湯圓。至於二姊和大姊最喜歡的菜色，則分別為螃蟹油飯和雞湯，不過姊妹三人卻一致認為生魚片很雷，不禁好奇問道「大家參加婚禮最喜歡哪道菜？」

沒想到年輕人一致狂推的「炸湯圓」，竟然成了長輩最厭惡的菜色。（示意圖／達志影像）

貼文一出，眾人一致狂推炸湯圓，紛紛留言回應「炸湯圓第1名」、「小時候超愛炸湯圓！喝喜酒只為了這道」、「炸湯圓真的很好吃」、「絕對是花好月圓啊，超級好吃」、「炸湯圓超讚！長大才知道有些鹹酥雞店有賣」。

不過也有網友提到，「炸湯圓」很不受家中長輩青睞，覺得菜色過於簡單，「炸湯圓超好吃！但是很多長輩都覺得那不能算一道菜，吃過幾場婚宴，只要炸湯圓算一道菜的都會被嫌一下」、「我都狂吃炸湯圓，但我媽都叫我不要一直吃」、「我爸媽也是超討厭炸湯圓，每次炸湯圓端上來，我媽都有『紅包給我還來』的氣場」、「炸湯圓不錯，但會被長輩嫌棄是要省成本吧」。

事實上，北部的宴客場上幾乎都一定會有一道名為「花好月圓」的宴客菜，背後有其特殊意義，其中湯圓象徵「圓滿如意」，花生粉意味「吃甜甜生兒子」，祝福新人早生貴子。