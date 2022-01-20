經典奇幻電影《哈利波特》（HarryPotter）帶領一眾影迷進入魔法世界，不少影迷還專程去倫敦「9¾月台」打卡、喝奶油啤酒、買紀念魔杖；而現在不只去大阪環球影城（USJ）可體驗哈利波特魔法世界，近日網上流傳一些片段，有人發現原來「Siri聽得懂《哈利波特》中的咒語」！目前已知可以使用五句Siri哈利波特咒語，能讓玩家一秒擺脫「麻瓜」變身小巫師，也讓不少外國網紅即時拍片一試箇中樂趣。

哈利波特迷們都很羨慕巫師的咒語能力，其實「Siri」（蘋果iOS系統中的人工智慧助理軟體）也聽得懂哈利波特咒語，可以用iPhone來觸發各種哈利波特魔法，也算是蘋果暗藏的Siri彩蛋功能，目前已知可以使用五句「Siri哈利波特咒語」，各自能產生不同的驚喜效果，讓玩家一秒擺脫「麻瓜」（不懂魔法的一般人）變身小巫師。

如何用iPhone玩轉Siri哈利波特咒語？首先要將iPhone的Siri語言改為「英文」，才能觸發Siri哈利波特咒語，主要是因為只有英文版Siri才聽得懂巫師咒語，不通此竅門而使用中文版Siri的話，怎麼唸都沒有任何效果。

《哈利波特》故事裡有許多經典咒語，現在可以用Siri來玩。（圖／截取自電影《哈利波特》劇照）

咒語1、2「魔法杖發光、滅光」：在哈利波特咒語魔法中說出「Lumos」就能讓魔杖頂光發光；同理，只要對著Siri說「Hey Siri Lumos」，就會直接打開iPhone手電筒，要是想要關閉手電筒（閃光燈），也可以說出另一句Siri哈利波特咒語「Hey Siri Nox」就會自動將iPhone手電筒關閉。

咒語3「召喚咒」：哈利波特召喚咒是「Accio」，能夠讓遠處的目標飛向自己；只要對著iPhone說「Hey Siri Accio+『應用程式名稱』」（需要英文），Siri就會馬上觸發指令自動打開App，一秒帶給使用者用魔法召喚App的神奇感。

咒語4、5「索命咒、飛行咒」：另外兩句哈利波特咒語，分別是索命咒「Hey Siri Avada Kedavra」，和自動搜尋航班咒語「Hey Siri Wingardium Leviosa」，其中「Avada Kedavra」在故事中是將敵人殺死的攻擊咒語，而Siri則會將iPhone手電筒亮度調低，並且將手機進入飛航模式，同等模擬讓「手機死亡」的意味。

《哈利波特》故事裡有許多經典咒語，現在可以用Siri來玩。（圖／截取自電影《哈利波特》劇照）

除此之外，《哈利波特》故事裡還有一些經典咒語，如「咒咒虐」（Crucio），被施咒的人會感受到撕心裂肺的痛楚；「疾疾，護法現身」（ExpectoPatronum）意思是「我等待一個守護者」，用在催狂魔出現時召喚護法獸來保護自己；「整整石化」（PetrificusTotalus）中咒者全身不能動彈就像石頭一樣；「噩噩令」（Imperio）施咒後可完全控制對方的意志；「去去武器走」（Expelliarmus）有「卸除」的意思，可解除對方武裝。但以上這些咒語能否被Siri聽懂，就有待廣大iPhone玩家親身去測試了。