經寶精密jpp-KY（5284）20日宣布，轉投資子公司Imotor入股泰國winnonie，取得20％股權，winnonie為泰國能源巨頭Banchak轉投資子公司，雙方可望在未來的減碳能源市場搶得先機。

I-Motor是經寶與泰國機車製造商Newsomthai（NST）合資成立的控股公司，主要負責電動機車製造及推廣，由經寶代工設計製造電動機車的換電站及充電樁，提供企業客戶整套的解決方案，配合泰國當地政府的能源發展政策，現階段以類公部門單位（例如郵局、宅配、貨運、租賃）等業者為主要銷售對象。

Winnonie為泰國的能源巨頭Banchak所成立的子公司，主要經營項目為提供電動機車租賃及能源站的整合服務，主要客戶為泰國當地物流配送、計程機車、一般公司等用戶，在泰國已有相當市占率。

經寶精密2020年EPS 2.65元，現金股利2.1元，2021年公告自結累計營收13.54億元，2021年前三季公告EPS 2.86元。