高雄一家3口確診，高巿府教育局20日表示，因應校園確診個案，寒假期間為防堵疫情蔓延，已緊急通知各校採取強化防疫措施。

教育局指出，高中以下各級學校寒假活動包括社團、營（校）隊、體育、補考與重補修、訓練、交流、會議等，若屬跨校或跨縣市活動者一律停止。

各級學校校內非必要性活動一律停止，必要活動（含課輔）應以線上活動為主，實體活動為輔。由於國小、幼兒園學生未施打疫苗，若有安親與課輔需求，應提報教育局防疫計畫。

對於高雄市非營利及私立幼兒園提供收托服務，每日入園、中午、離園量測3次體溫，採固定座位並停止跨班跨園活動。用餐須使用隔板，教室須打開窗戶維持通風、暫停開放密閉空間遊具，幼兒專用車須固定座位。另外每2小時須消毒一次，以確保幼兒園的營運安全。

至於非營利幼兒園除學期開學前停托5日外，非營利及私立幼兒園依行政機關辦公日可提供家長收托服務。

針對補習班及兒童課後照顧服務中心，應維持教室環境通風；開冷氣或空調時，應開窗至少15公分，並每堂課前及課後（兒童課後照顧服務中心每2小時）應確實清潔消毒學生使用之桌椅及公共區域。

教育局說，目前全市學校防疫物資整備提供無虞，口罩三級學校現存數量成人123萬4000片、兒童86萬2600片及幼童23萬9500片；酒精部分學校現存量總計有10萬4240公升。

針對確診案例校園，已安排噴藥消毒，包括校園平面公共空間、遊戲器材區、廁所、走廊洗手台等區域均以稀釋漂白水加強空間噴灑。