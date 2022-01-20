血庫急缺5000袋血！新竹捐血中心評估從去年起疫情趨緩後，用血量攀升，加上為了應付即將到來的春節連假，需要備用10天分的用血量，目前還缺近5000袋血，最缺的血分別為A與O型。新竹市消防局為了慶祝119消防節，加入捐獻熱血行列，在義消總隊支持下，推出各分隊競賽，只要捐血者喊出支持的分隊代號，就能獲得專屬獎勵。

去年底因為疫情趨緩，病患持續回醫院就診，用血量增加，造成去年10起開始缺血，新竹捐血中心主任王雲龍指出，與前年同期相比，增加了10％，但捐血中心募血趕不上用血量，眼看春節期間更是用血重點期，希望把血量拉抬。目前最缺的血型為O型及A型。

依照過去經驗，春節期間用血必須在連假前夕將血量拉到8至10天的用量，才足以供應。王雲龍表示，目前血量告急，還有約5000袋血的不足。

新竹市消防局利用消防節與新竹捐血中心合作，搭配義消總隊提供的各分隊競賽評比獎金，就是希望衝高捐血量。新竹市消防局長李世恭表示，分隊只要達到某個袋數，不分名次皆會給予獎勵。為此新竹市各分隊卯起來全力呼籲民眾捐血，不少分隊義消幹部還加碼提供小禮物，希望吸引民眾參與捐血活動。

李世恭也表示，雖然疫情升溫，捐血活動現場也設立管制點、拉開人員間距，各分隊更是加強防疫。目前由光復及香山分隊作為專責防疫分隊，未來視疫情狀況，若有需要會加開埔頂、中山兩個備援分隊。