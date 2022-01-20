《國防新聞》（Defense News）20日報導，面對俄羅斯在邊境大規模增兵，美國呼籲盟友們盡快為烏克蘭提供武器裝備，不過身為歐盟兩大支柱之一、美國於歐陸的關鍵盟友德國，卻直接拒絕向烏克蘭提供軍艦等致命性防禦武力。

烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）19日告訴「德新社」（DPA），該國有意向德國採購軍艦，以加強於黑海（Black Sea）和亞速海（Azov Sea）區域對俄羅斯入侵的防禦能力，並稱德製軍艦「是世界上最棒的產品」。

不過德國政府發言人同日重申，該國並無意願進行此交易，且德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock），本週稍早才拒絕過烏克蘭的類似要求。

貝爾伯克在訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv）時表示，由於納粹德國於第二次世界大戰期間在蘇聯統治區犯下暴行，讓現今德國政府在該地區的立場十分複雜。《國防新聞》則指出，德國新政府正全面修改其海外軍售政策，將較以往更為「自我克制」，就算對象是歐盟成員國或夥伴國也不例外；但該國目前也存在內部爭議，認為考慮到烏克蘭的情況，不供應武器將導致該國無法提升嚇阻能力，反而可能增加戰爭爆發的機會。

為協助烏克蘭因應俄羅斯威脅，英國已向該國提供一批「下一代輕型反戰車武器」（NLAW），據稱數量可達上千具；本就持續向烏克蘭提供武器的美國，也正準備通過一項價值2億美元（約新台幣55.3億元）的防禦性軍事援助；加拿大則據稱將向烏克蘭派遣一支特戰單位，並正考慮向該國提供武器裝備。