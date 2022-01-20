偶爾的小聰明無傷大雅，可以適當的為自己謀取利益，但是頻繁使用就不好了，容易傷了與別人的感情，畢竟與人相處最重要的就是真誠。運勢命理網站「靈匣網」指出，處女座、雙子座、射手座、雙魚座、天蠍座的人很機靈、花招多，卻時常聰明反被聰明誤。

▍處女座

處女座的人心眼很多，他們想要做什麼事情都是提前就計劃好，小心謹慎、不擇手段，只為了完成自己的目的。處女追求完美，他們要求自己事事完美，還特別在意自己的形象，所以處女會偶爾做一些事情來展現自己，或展示自己的某種能力，但是當自己達不到完美的時候，就會鬧出許多笑話，適得其反，聰明反被聰明誤。

▍雙子座

雙子座的人十分聰明，他們的聰明體現在與人交往上，他們處事圓滑，能不著痕跡得討好別人，同時為自己討得許多好處。但是許多時候，雙子的聰明都用在投機取巧上了，他們能為了自己的利益而做些不好的事情，但是往往雙子們不夠嚴謹，他們自己會漏出馬腳，因此給大家留下不好的印象。雖然有時候雙子能在小事上占到好處，但是大事上就迷糊了。

▍射手座

對於射手座的人來說追求自由是他們的一大特點，但是這個特點也給他們帶來了不好的一面，他們許多時候都是隨心行事。射手座的人很聰明，這也是他們感到束縛的原因，因為他們能看透事情的本質。他們嘗試用自己的想法來還原這個世界，當感覺到不對的時候射手又會立刻扭頭，這種毫不留情面的處理方式被射手發揮得太過淋漓盡致，因此導致他們耍小聰明也總是被聰明誤。

▍雙魚座

雙魚座的人很聰明，但是有時候雙魚的身邊人隨時隨地都能感到雙魚在耍小聰明。雙魚在生活中總是展現自己不同的一面，非常古靈精怪，不過雙魚座的人往往自視甚高，認為自己就是最聰明的，瞧不起其他人。他們常常搞些小動作，還認為以自己的聰明不會被人發現的，但其實不是這樣的，他們低估了自己的對手，也高估了自己，往往因為自己的小聰明而跌進了坑裡。

▍天蠍座

天蠍座給人的印象就是「腹黑」、「心眼多」。天蠍確實是聰明，他們的防備心很強，而且高冷，想要與天蠍處好關係很難，有時候可能剛進一步，就被天蠍的敏感打敗了。因此天蠍十分具備耍小聰明的條件，對待朋友天蠍是真誠的，但是對待其他人就不是了。天蠍也是自視甚高，常給自己挖坑。更重要的一點，天蠍耍小聰明會成為習慣，有時候他們自己也不會意識到。