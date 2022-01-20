光學股王大立光（3008）去年營運腹背受敵，毛利率慘跌破六成，就連在法說會上談及今年的展望，態度也相對保守，讓市場對光學鏡頭今年的前景打上一個問號，不過，光電科技工業協進會（PIDA）卻在20日雪中送炭，認為今年在新應用加持下，臺灣精密光學產業應有機會擺脫負成長的陰霾，重新回到成長的軌道。

受到宅經濟帶動，面板去年大賣，各家面板廠口袋都麥克麥克，也連帶帶動平面顯示器產業去年產值大躍進，根據PIDA產研中心統計，去年平面顯示器的產值達到1兆766億元，順利躍升為新一輪的兆元產業，年成長率上看22.4％，順理成章成為光電產業中成長力道最強的產業。

除了平面顯示器之外，其他光電科技族群包括生醫光電、太陽光電、光通訊、雷射應用、LED與照明、影像感測器、光儲存也分別拉出了21.6％、13.8％、8.8％、7.5％、6.9％、6.8％、4.1％的年增率，唯獨精密光學獨憔悴，去年出現了3.7％的負成長。

PIDA指出，大陸光學鏡頭廠崛起並開始打入蘋果供應鏈，致臺灣光學廠市占率逐步被侵蝕；儘管蘋果等廠商陸續推出新機及專利戰等因素奏效，讓臺灣精密光學廠2021年第四季業績有所成長，但與2020年相比，仍呈現衰退狀況；經統計2021年臺灣精密光學產值僅906億元，相較於2020年的946億元，出現3.7％的負成長。

對比光學鏡頭廠的陷入窘境，PIDA則相對看好臺灣影像感測器的成長潛力，PIDA指出，隨著消費者對於智慧型手機拍照品質需求愈來愈高，及飛時測距（Time of Flight; TOF）裝置導入手機，手機鏡頭數量及感測器晶片畫素均有增加的趨勢，再加上電動車及自駕車發展趨勢增加，愈來愈多的感測器會被裝置在車上，進而推動光學鏡頭及影像感測器市場及產值成長，此趨勢已在去年見到，初估2021年度臺灣影像感測器產值達170億元，已較2020年的159億元成長6.8％。

展望2022年，在影像感測器部分，由於電動車及自駕車已是汽車產業主流趨勢，包括英特爾、輝達、高通等晶片大廠均推出新一代車用電子平台，車用 CMOS 影像感測器（CIS）需求飆升，讓臺灣影像感測器產業後勢看漲；至於精密光學產業亦因元宇宙所需的AR/VR眼鏡、車用鏡頭及工廠自動化等需求加持，可望出現止跌回升的走勢。