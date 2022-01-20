歐盟統計局20日公布，去年12月歐元區19國的消費者物價指數（CPI）月增0.4％，年增幅5％創下歷史新高，主因是供應鏈瓶頸及能源價格上漲。12月通膨率有2.46個百分點來自能源價格漲幅，另有1.02個百分點來自服務價格漲幅。排除波動劇烈的能源及食品價格後，12月核心CPI月增0.4％，年增幅2.7％。