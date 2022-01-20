歐元區12月通膨率創新高 19:332022/01/20 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟統計局20日公布，去年12月歐元區19國的消費者物價指數（CPI）月增0.4％，年增幅5％創下歷史新高，主因是供應鏈瓶頸及能源價格上漲。12月通膨率有2.46個百分點來自能源價格漲幅，另有1.02個百分點來自服務價格漲幅。排除波動劇烈的能源及食品價格後，12月核心CPI月增0.4％，年增幅2.7％。 德國2021年通膨飆30年新高 德債殖利率升至正值 《光電股》傳統淡季 大立光1、2月低迷 #歐元區 #通膨率 #CPI #月增 #百分點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大戶、中實戶 上季大撤退 04:102022/01/18 財經要聞 薪資跟不上物價 英國去年12月通膨率達近30年新高 10:522022/01/20 國際 《國際經濟》14月首減 韓上月PPI月增持平 09:432022/01/20 財經 美10年期債息 飆升後熄火 04:102022/01/14 全球財經 匯率期貨趨勢專欄－美CPI創高 美元承壓 04:102022/01/14 證券．權證 通膨飆30年高點達3.1％ 德債殖利率轉正 2019年來首見 04:102022/01/20 全球財經 《金融》今年歐元區經濟優於美國 歐元兌美元上看1.15 14:142022/01/16 財經 陸12月70城新房價年增2.6％ 創6年新低 13:112022/01/15 財經 匯率期貨趨勢專欄－賣壓出籠 美元周線翻黑 04:102022/01/18 證券．權證 專家傳真－2022年總體經濟與投資展望 ─關注十大主題 04:102022/01/20 專題周報 《國際金融》歐股早盤小漲 瑞士信貸、聯合利華下挫 17:392022/01/17 財經 財經熱門新聞 300億設備大單能給中芯？ASML大咖洩1句 陸晶片業不妙 - 財經 拜登民調慘不忍睹 美股鐵定崩？專家笑了：華爾街看好戲 - 財經 美股跌跌不休 這次不是因為美債殖利率？兇手其實是他的一句話 - 財經 釘子戶GG了！新北住都中心成功整合首宗海砂屋都更案 - 財經 - 工商 台積電砍到650別急著接刀？爆1現象：散戶殺進去穩了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。