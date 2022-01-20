2022年一開始，印度股市就迎來強勁動能，SENSEX指數重新站回六萬點大關，瀚亞投資表示，印度經濟持續從疫情衝擊中復甦，且今明年企業獲利增長幅度仍高，將激勵大盤再創新紀錄，建議手上已握有印度股票部位可續抱，尚未配置可利用定期定額方式分批布局。

根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數顯示，最新數據為127.1，目前處於「加碼債券部位」區間。整體來看，印度股市受惠經濟成長拉抬，上方還有表現空間。CRISIL預估，印度2022財年GDP增長預期為9.5％，2023財年GDP增長也可達7.8％，主要由政府支出、商品出口及消費復甦所帶動。

但隨美國聯準會（Fed）升息預期加速，市場資金挪移，不免將牽動新興市場股債市表現，建議資產配置中，納入與主流市場商品連動度較低的印度債券基金，以分散投資風險。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，印度股市2022年展望樂觀，且國內投資氣氛活躍，雖然短期可能會受到各國貨幣政策轉變影響，不過中長期來看大環境持續成長及健全的基本面並無改變，相對看好金融、能源、科技，以及原物料等產業。

觀察市場資金流向，林庭樟說明，外國機構投資者（FII）連續三個月站在賣方，且受到Omicron病例確診人數升高影響，去年12月賣超股票1200億盧比，高於11月賣超595億盧比。反觀國內機構投資者（DII）印度股市抱持積極態度，12月買超3123.1億盧比，超越11月3056億盧比，為連續十個月淨買超。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣認為，印度央行於去年12月利率決策會議上宣布維持政策利率4％不變，主要是基於經濟刺激考量。不過在市場利率看升，還有通膨影響下，預計2022年中旬貨幣寬鬆政策可能會開始正常化，將對印度債券市場帶來變數。

林培珣強調，近年印度金融市場市值不斷增加，預計印度主權債有機會在2022年加入國際債券指數，屆時將吸引國際資金流入，未來資金動能可期，看好印度債券中長期的投資機會。

瀚亞印度溫度計指數是根據印度市場中多項投資指標設立評價模型，並依據最終數據劃將投資建議分為「積極加碼股票、加碼股票部位、股債均衡配置、加碼債券部位，跟股票落袋為安」等區間。ICICI保誠資產管理公司是由印度當地最大民營銀行ICICI Bank及英國保誠集團（Prudential plc）共同成立的資產管理公司，目前固定收益資產管理金額為全印度最大。