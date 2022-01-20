國光劇團作品《武動三國-她的凝視》展現新生代演員多年累積的武功。（張鎧乙攝）

文學經典《三國演義》可說是以男性觀點為主的故事，但其實裡面也有精彩的女性角色。國光劇團原本去年要在東京奧運上演的作品《武動三國-她的凝視》，因疫情一再延宕，如今總算要在台登場。故事就以孫權的妹妹孫尚香為主角，化身戰鬥力高張女打仔，敘說女性故事。

藝術總監王安祈表示，她在讀三國時，幾乎聽不到女性的聲音，也一直很納悶，孫尚香這個角色的個性到底是什麼？「在歷史裡，孫尚香可說是孫小妹，作為孫權的妹妹，好像沒有自己的觀點，對於哥哥的美人計，也沒有態度，關於和劉備的政治婚姻，難道就這麼甘願受擺布？關於這個疑問，成為這部作品的開端。」

王安祈表示，說不定孫尚香有一個自己的個性在，在東方的作品裡面看不到，但是日本電玩卻有這樣的角色，呈現孫尚香的舞刀弄箭的個性面。為此，這次在戲裡，孫尚香以女打仔形象呈現，也讓京劇武旦展現自己的功夫。

《武動三國-她的凝視》劇中貫穿了四齣傳統武戲，包括〈長坂坡〉、〈戰冀州〉、〈周瑜歸天〉和〈關公顯聖〉，王安祈表示，可說是三國的京劇武宮大展，「京劇裡有不少三國戲，最能吸引觀眾的就是武打戲，同時還能讓新秀展現多年學習成果。」

王安祈表示，京劇武戲裡有的搶背、吊毛、旋子、甩打等功夫，還有武旦的打出手，「所有京劇能展現的，必須要從小開始練的功夫，幾乎在這齣戲裡，都能看到。」演出將於1月21日到23日在台灣戲曲中心大表演廳登場。