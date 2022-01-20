為了解採用地中海飲食對於脂肪肝的影響，義大利研究團隊針對超過1400名老年參與者，進行為期3年的研究。結果發現，相較於執行得舒飲食(DASH)、麥得飲食(MIND)的人，越堅持地中海飲食的參與者，肝臟脂肪量也愈低；相對的，攝取愈多紅肉、加工肉類與酒精，肝臟脂肪量也愈高。

這份研究已發表於2022年1月份的期刊《營養學》。論文中指出，脂肪肝又稱為肝脂肪變性，是西方國家最常見的肝臟疾病。據統計，全球約34%的人有脂肪肝的問題，而在工業化國家的肥胖人口中，這一數字更飆升到70%。

當肝臟的脂肪量超過肝臟體積的5%，則稱為「非酒精性脂肪肝病」(NAFLD)。隨著病況不斷惡化，最終可能引發肝臟纖維化、肝硬化與肝癌等疾病。此外，脂肪肝的患者往往罹患代謝症候群、第2型糖尿病與心血管疾病的風險也較高。

因此，歐美社會無不針對非酒精性脂肪肝提供管理指南，透過生活型態的介入，包含減輕體重、運動與改變飲食習慣，來減低脂肪肝的威脅。

地中海飲食是一種大量攝取水果、蔬菜與豆類，並攝取適量魚類作為蛋白質，以橄欖油做為脂肪主要來源的飲食法。目前研究已證實其能減低心血管疾病、中風、認知障礙與總死亡率的風險。

隨著年齡增長，肌肉量會逐漸減少、總脂肪量卻增加。衰老甚至會導致脂肪的重新分布；其中，又以內臟脂肪增加，身體其他部位的皮下脂肪減少最為明顯。相較於年輕人，老人脂肪肝含量通常更高，而營養素又會決定脂肪的總量、分布等等。

然而，光研究單一營養素，很難涵蓋飲食對脂肪組織複雜地影響，固有必要進行飲食模式的研究，才能完整了解各種營養素對NAFLD完整的影響。

為了解地中海飲食對脂肪肝的影響，特別是對老年人脂肪肝的影響；研究團隊自義大利巴里省卡斯泰拉納格羅泰(Castellana Grotte)招募1403名參與者。所有參與者年齡大於等於65歲；其中，53.6%為男性。

所有參與者在2015年到2018年之間，並須完成飲食頻率問卷與臨床評估，內容涵蓋是否吸菸、教育水平、血壓、身體質量指數、血糖與膽固醇等一系列數值。

為評估參與者肝臟的脂肪含量，研究團隊使用脂肪肝指數(FLI)進行量化；為評估地中海飲食的影響，研究團隊將FLI大於60與沒有FLI的參與者進行傾向分數配對。

結果發現，共732人(52.2%)被歸為NAFLD高風險族群(FLI>60)。相較於FLI<60的參與者，大於60的人年齡較長、有吸菸習慣、常久坐不動、BMI指數也較高。

同樣的，血清葡萄糖、總膽固醇、三酸甘油酯、天門冬胺酸轉胺酶(GOT)、丙胺酸轉胺酶(GPT，與GOT用於研判肝臟發炎、受損)與血小板計數，也都是NAFLD族群的數字較高；但俗稱好的膽固醇，NAFLD族群卻較低。胰島素阻抗性，也NAFLD族群較高。NAFLD族群罹患高血壓、糖尿病、代謝症候群、失智等疾病的風險也較高。

在與執行MIND與DASH飲食的人比較後，研究團隊發現採取地中海飲食而平分大於等於30分的參與者，FLI也愈低。更進一步地說，愈堅持地中海飲食的人，FLI平均下降7%。

研究團隊也發現，相較於FLI大於60的人，低於60的參與者紅肉、加工肉類與酒精攝取的也比較少。

研究團隊總結，這項研究證實執行地中海飲越徹底，脂肪肝量就會愈低，地中海飲食的確有助於預防非酒精性脂肪肝。同樣地，減少紅肉、加工肉類與酒精的攝取，更能有助於預防肝臟脂肪囤積。

特別是酒精，儘管地中海飲食也會適度攝取葡萄酒，而現有研究也證實適量飲酒有助於預防脂肪肝發生。但是，對老年人來說，隨著生理與代謝的變化，對於酒精影響的敏感度會愈來愈高。特別是自50歲起，體內水分減少，能稀釋喝進酒精的液體變少；這意味著攝取同樣分量的酒精，但老年人血液酒精含量更高，這導致肝臟代謝酒精能力降低，老年人不可不慎。