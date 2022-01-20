台東桃源國小主辦，邀請花蓮三民國小、池上萬安國小師生共260人的「大江生物自轉日」活動，20日盛大舉辦。大江生醫（8436）攜手詠江教育基金會，組織教育團隊前進台東桃源國小校園，合作舉辦三校學童自轉學習活動。

詠江基金會郭純妏董事長，親自教導新冠疫情期間的預防方法，海洋大學林詠凱教授講授海洋微粒的環境衝擊問題，以及大江生醫面膜專家們準備面膜小小設計師的實作課程，台東桃源國小、三民國小、萬安國小三校老師也準備了十門課程，讓在場200位學童依照自己學習意願，選擇感興趣課程聽講實作，學習成效良好。

郭純妏此次特別邀請美福集團李國禎董事長贊助頂級牛排，提供自轉學習中的烹飪課程使用，此外抗疫有功的大江基因，也規劃了新冠疫情防治教學內容，請郭純妏董事長親自講授，希望能藉由活潑生動的學習過程，讓孩子能學習正確衛教資訊，保障自身安全也能守護家人健康。

在大江生醫規劃的「誰是金頭腦」學習活動中，學童們能在是非選擇裡檢驗當天學習成果，小朋友們玩得開心熱鬧之際，恪守防疫規定，並且帶回正確的防疫觀念與生物科技知識，期待在自轉學習活動中啟迪志向，精進知識反轉人生。